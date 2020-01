Nasce un nuovo importante servizio per il nostro territorio: domenica 19 gennaio 2020, alle ore 18.00, il vescovo di Oria mons. Vincenzo Pisanello inaugurerà la Boutique della Solidarietà di Caritas diocesana di Oria, collegata all’Emporio della Solidarietà, sito nel capoluogo diocesano in piazza San Giustino de Jacobis.

La Boutique della Solidarietà è un’estensione dell’Emporio della Solidarietà, già in funzione da oltre tre anni: si configura infatti come un ulteriore reparto, dedicato non ai generi alimentari ma ai capi di abbigliamento.

Interverranno Monica Tola di Caritas Italiana e don Alessandro Mayer, direttore di Caritas diocesana di Oria.

Ufficio per le Comunicazioni sociali e la Cultura della Diocesi di Oria