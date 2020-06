I Carabinieri della Stazione di San Pietro Vernotico hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Esenosarumen Courage, 29enne di origine nigeriana residente a San Pietro Vernotico, per tentata rapina, lesioni personali e violazione di domicilio. In particolare, nella tarda serata di ieri, l’uomo si è recato presso l’abitazione dell’ex fidanzata connazionale 25enne, chiedendole del denaro. Al diniego della donna il 29enne ha forzato la porta d’ingresso facendo irruzione nell’appartamento e aggredendo la malcapitata, colpendola con pugni al volto e al torace, allontanandosi subito dopo. La vittima, contattato il 118, è stata soccorsa dai sanitari e trasportata presso il locale ospedale dove le sono state diagnosticate varie con una prognosi di 20 giorni s.c.. Gli operanti, intervenuti presso il pronto soccorso, dopo aver ricevuto dalla vittima la descrizione dell’autore del fatto, hanno rintracciato lo stesso nelle vicinanze della struttura ospedaliera procedendo al suo arresto. Esenosarumen Courage, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Brindisi.