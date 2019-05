L’Associazione di Promozione Sociale Eidos 72029 ha organizzato nella serata di ieri, sabato 11 Maggio 2019 un confronto/dibattito fra i candidati sindaci per le prossime elezioni amministrative del Comune di Villa Castelli: Vitantonio Caliandro, candidato sindaco per la “Lista Caliandro” e Giovanni Barletta, candidato sindaco per la lista “Diventerà Bellissima”. L’idea è nata dall’esigenza di dialogare con coloro che nel prossimo futuro saranno alla guida del paese, attraverso il confronto con i programmi elettorali. Il tentativo è stato quello di instaurare un rapporto simbiotico con il territorio che negli anni è mancato a causa delle asprezze di visioni contrapposte tra gli antagonisti elettorali. Nel corso dell’incontro, mediato dal presidente dell’associazione Giovanni Felle, ai candidati è stato dato il medesimo tempo per poter esporre i motivi alla base della loro candidatura e per poter esporre le loro idee programmatiche. E’ stata posta loro la domanda circa la modalità attraverso la quale intendono sviluppare le Politiche di Welfare: “Puntiamo soprattutto di poter far costruire nella nostra città un Dopo di Noi o una Rsa” dichiara Barletta; il candidato Caliandro invece, propone “un centro di formazione per diversamente abili”.

Le richieste che l’Associazione ha fatto durante il confronto sono state molteplici.

Nel corso del confronto, è stato presentato ad entrambe i candidati un documento attraverso il quale impegnarsi, indipendentemente dal ruolo che verrà loro assegnato dopo le consultazioni elettorali, a censire le barriere architettoniche presenti nel comune di Villa Castelli, ad adottare altresì il PEBA (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche), ad avviare celermente le gare d’appalto secondo normativa vigente e a riferire periodicamente e pubblicamente, sullo stato dei lavori. Entrambe i candidati, secondo le motivazioni espresse nel corso del dibattito, hanno accettato di buon grado la sottoscrizione di questo documento, impegnandosi con l’associazione e con tutta la cittadinanza a raggiungere questo obiettivo imprescindibile che porta verso la totale inclusione degli abitanti del nostro paese. Un’ulteriore richiesta avanzata ai candidati sindaci è stata quella della creazione di organismi esterni all’amministrazione come una vera e propria Consulta Cittadina e delle Associazioni e come un Bilancio Sociale annuale e di fine mandato sugli impegni presi, anche questa accettata di buon grado.

“Questo incontro è stato pensato per dare seguito a quella che è stata una iniziativa che Eidos 72029 ha intrapreso il primo giugno 2018 denominato _UniversiAbili Passeggiata contro ogni Forma di Barriere_ che ha avuto lo scopo di sensibilizzare verso il tema dell’abbattimento di ogni forma di barriere sia mentali che fisiche ” dichiara Giovanni Felle Presidente dell’Associazione Eidos 72029.

Il confronto/dibattito si è concluso con una stretta di mano tra i candidati alla poltrona di primo cittadino, suggellando l’impegno con tutta la cittadinanza ad onorare gli impegni presi e fare in modo che il prosieguo della campagna elettorale sia, così come dimostrato in questa serata appena trascorsa, civile e costruttiva.

