Torna Super Brindisi, un appuntamento pubblico pensato per consolidare la comunità collaborativa di chi ha a cuore lo sviluppo di Brindisi.

L’Amministrazione Comunale vuole offrire uno spazio aperto per fare il punto sulle tante sfide che la città sta affrontando, dando spazio ai protagonisti di questa stagione di cambiamento.

In un momento in cui dopo anni difficili sembra si stiano creando le condizioni per far fiorire nuove progettualità, crediamo sia importante continuare a condividere strumenti e visioni per crescere insieme.

All’incontro sono invitati tutti i portatori di interesse della Città – imprese, associazioni, organizzazioni datoriali, sindacati, Università, ecc. – per interagire con la scena creativa cittadina e dare visibilità alle proprie attività ed ai propri servizi.

Di seguito il programma

Venerdì 20 Settembre 2019 _ 16:30-20:00

INCONTRARSI

16:30 – 17:00

Introduzione a cura di Roberto Covolo (Assessore alla Programmazione Economica) e Davide Agazzi (Project Manager Palazzo Guerrieri)

17:00 – 20:00

Una città, tante comunità in movimento. 4 tavoli di lavoro, altrettante vocazioni economiche da rafforzare per un territorio che guarda al futuro. Un pomeriggio per stare insieme e conoscersi, 10 minuti a testa per presentare un progetto che ti sta a cuore e stringere nuove alleanze.

[Tavolo 1] Tutelare e valorizzare: ambiente, territorio e trasformazioni urbane

1. Arturo De Risi, DITNE – Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia

2. Roberto Paladini, Ecofesta Puglia

3. Nico Capogna, Pin Bike

4. Gianluca Fischetto, Brundisium Consulting Srl

5. Alessandro Ciccolella, Torre Guaceto Riserva Naturale

6. Roberta Lopalco, Assessore all’Ambiente Comune di Brindisi

7. Dino Borri, Assessore all’Urbanistica Comune di Brindisi

8. Tiziana Brigante, Assessore Mobilità e Lavori Pubblici Comune di Brindisi

9. Juri Battagliani, LUA – Laboratorio Urbano Aperto

10. Manuela Zammillo, Porta d’Oriente

11. Cosimo Pescatore, Studio Pescatore

12. Titti De Simone, Regione Puglia – Consigliera del Presidente per l’attuazione del Programma.

13. Marco Ungaro

14. Aldo Rizzo

15. Vincenzo Maggiore, Vogatoti remuri

16. Domenico Turrisi, Il Giunco

17. Mina Piazzo, architetta

18. Elisabetta Vierucci

19. Daniele Bellenzier

20. Rita Cesaria

21. Nicla Roberto, Portierato di comunit

22. Claudio Panareo

23. Pierluigi Francioso, ANCE Brindisi

24. Antonio De Castro, Centro Velico di Torre Guaceto

[Tavolo 2] Includere ed attivare: welfare, educazione, sport, comunità

1. Felice Addario, Sociologo

2. Francesco Parisi, Eridano Cooperativa Sociale Onlus

3. Maurizio Guadalupi, Solerin Coop Soc

4. Carlo Monticelli, Cerco Alloggio Lecce

5. Marcello Ostuni, Arci Brindisi

6. Martina Lascialfari, Italia Camp

7. Salvatore Giuliano, Dirigente Scolastico, IISS Ettore Majorana

8. Isabella Lettori, Assessore Welfare e Servizi Sociali e Scuola, Comune di Brindisi

9. Rosanna Cavallo, Oltre L’orizzonte Soc. Coop.

10. Lia Caprera, Io Donna

11. Maurizio Guadalupi, Cooperativa Solidarietà e Rinnovamento

12. Giuseppe Di Giorgio

13. Stefano Mariano, Unione degli Studenti

14. Annarita Del Vecchio, Coop sociale Il Faro

15. Luca Lenzi, Associazione GV3- Vela Solidale

16. Antonella Ingrosso, Camper Evviva

17. Daniela Romano, Camper Evviva

18. Sara Scalera, LibrInCastello

19. Teodoro Piscopiello, INPUGLIA ente di formazione

20. Giuseppe Turo, Associazione Volontariato Jonathan

21. Francesca Fai, Comunità di Sant’Egidio: Programma “Viva gli Anziani!”

22. Lucia Portolano, Istituto Comprensivo “Sant’Elia-Commenda”

23. Daniela Roncaccioli

24. Cassandra Greco

25. Antonia Stomati

26. Claudia Lovato, A.S.D.Padma Yoga

27. Nicla Roberto, Portierato di comunità “Chiediamo a”

28. Salvatore Licchello, AMANI Coop. sociale

[Tavolo 3] Immaginare e promuovere: turismo, cultura, attrattività

1. Angelofabio Attolico, Regione Puglia, Dipartimento Cultura e Turismo

2. Oreste Pinto, Assessore Commercio, Attività Produttive e Turismo, Comune di Brindisi

3. Riccardo Rossi, Sindaco, Comune di Brindisi

4. Pierangelo Argentieri, Federalberghi Brindisi

5. Katiuscia di Rocco, Fondazione Nuovo Teatro Verdi

6. Simonetta Dellomonaco, Apulia Film Commission

7. Marco Mingolla, Festival di Cinema Cine:Porto

8. Fabio Mollica, Puglia Book Fest

9. Alessandro Perchinenna, History Digital Library Brindisi

10. Vitoantonio Tasco, Brindifish – pesci fuor d’acqua

11. Luigi Rubino, Tenute Rubino

12. Cesare Veronico, Coordinatore Puglia Sounds

13. Marcello Ines Carlucci, attrice

14. Ferdinando Traversa, Wiki Loves Monuments

15. Isabella Benone, Yeahjasi aps

16. Daniele Pomes, Madera Bike Tour

17. Sabrina De Mitri

18. Daniele Palmisano, Yespuglia

19. Francesco Liuti

20. Lorenzo Saponaro

21. Marco Montanaro, Petrolio Magazine

22. Antonio Melcore, Brindisi e le Antiche Strade

23. Ivana Cabras

24. Tiziana Rogoli

25. Angela D’Urso, Teatro Menzatì/La Chimera Scuola di Arte Contemporanea per bambini e bambine

26. Damien Modolo, Festival di arti performative

27. Daniela Nisi

28. Cataldo Zappulla, Democracynow

29. Claudio Masiello APS L’Associazione Verso

30. Massimiliano Burgi, Matera 2019

31. Marco Catamerò, Direttore Generale Aeroporti di Puglia

32. Calisto Ancona, Aps “13 cuori”

[Tavolo 4] Innovare e produrre: industria, artigianato e manifattura, commercio, servizi, economia della conoscenza, agricoltura

1. Alma Cati

2. Gianfranco Ciola, Gal Alto Salento

3. Antonella Vincenti, Vice Presidente, Puglia Sviluppo

4. Roberto Covolo, Assessore alla Programmazione Economica, Comune di Brindisi

5. Natalia Cucci, Confindustria Brindisi

6. Sonia Rubini, CNA Brindisi

7. Francesco Gigante, Cooperativa Libera Terra Terre di Puglia

8. Fabio Zullo , Masseria Masciullo

9. Italo Spada, CETMA -“Technologies Design and Materials European Research Centre

10. Angelo Valente, Azienda Agricola Bella Storia e Presidente Ass. UNICA per la tutela della filiera della canapa

11. Simonetta Guida

12. Marzia Ghezzo, Stampalanatura

13. Licio Tamborrino, Scaffsystem / Officine Tamborrino

14. Mario Protopapa

15. Andrea Leopardi

16. Michele Cappellari, Boer il Contadino

17. Stefano Casoar, Gaw srls

Per prenotare un intervento è ancora possibile compilare il seguente form https://tinyurl.com/y33bplgm

Sabato 21 Settembre 2019 _ 10:00-13:00

ATTIVARSI

Strumenti per fare di più, insieme. Contributi a fondo perduto, finanziamenti, agevolazioni, formazione, forme di accompagnamento, spazi da riempire: vieni a scoprire tutti i bandi e le opportunità che il territorio offre a chi ha deciso di dare vita ad un nuovo progetto.

[Aula 1] Opportunità per chi ha un progetto a vocazione imprenditoriale

Comune di Brindisi, Bando ‘Laboratorio di Innovazione Urbana’

(Davide Agazzi e Davide Di Muri, Palazzo Guerrieri)

Percorso di accompagnamento per progetti a vocazione imprenditoriale coerenti con le vocazioni del territorio che mette a disposizione spazi di lavoro condivisi, formazione dedicata, reti di partner ed interlocutori rilevanti, risorse per acquisto macchinari e servizi specialistici, attività di ricerca di fondi pubblici e privati, contributi economici per realizzare prototipi di servizi e di prodotti.

www.palazzoguerrieri.org

Regione Puglia, Bando PIN (Luca Langella, ARTI Puglia)

Iniziativa rivolta ai giovani (18-35 anni) che intendono realizzare progetti imprenditoriali innovativi ad alto potenziale di sviluppo locale e con buone prospettive di consolidamento, rafforzando le proprie competenze.

http://pingiovani.regione.puglia.it/iniziativa

Estrazione dei Talenti, l’Innovation Factory di Officine Cantelmo per sostenere comunità digitali, creative ed inclusive (Vanessa Coppola, The QUBE Brindisi)

Percorsi di accompagnamento per idee imprenditoriali innovative ad alta intensità di conoscenza, erogati da raggruppamenti di soggetti pubblici e privati selezionati da Regione Puglia

https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/factory/

Regione Puglia, NIDI e TECNONIDI (Pierpaolo Caliandro, Puglia Sviluppo)

Contributi a fondo perduto, prestiti rimborsabili e sovvenzioni per investimenti e costi di funzionamento per piccole e medie imprese innovative

http://www.nidi.regione.puglia.it/

Commissione Europea, Erasmus per imprenditori (Massimo Avantaggiato, Unisco)

Programma di scambio finanziato dall’Unione Europea che offre ai giovani imprenditori l’opportunità di acquisire nuove competenze per avviare e/o guidare con successo la propria impresa in Europa. http://www.unisco.it/page/progetti/33/erasmus_per_giovani_imprenditori/

[Aula 2] Opportunità per chi vuole aprire e riattivare spazi di comunità

Comune di Brindisi, Riusa Brindisi (Roberto Covolo, Cristiano D’Errico)

Affidamento di immobili pubblici per progetti di comunità

Comune di Brindisi, Verso una gestione condivisa dei parchi (Riccardo Rossi, Pasquale Bonasora, Oreste Pinto, Roberta Lopalco)

Presentazione del regolamento sui beni comuni

Legacoop, Coopstartup (Carmelo Rollo)

Coopstartup è il progetto sperimentale di ricerca-azione avviato da Coopfond, fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Risorse e strumenti per chi vuole creare cooperative di comunità

Regione Puglia, Luoghi Comuni (Silvia Sivo)

Luoghi Comuni, attraverso la mappatura del patrimonio pubblico sottoutilizzato, mette in rete giovani ed Enti pubblici finanziando, con risorse fino a 40.000 euro, progetti rivolti al territorio e alle comunità.Per accedere al finanziamento, le Organizzazioni giovanili del Terzo Settore si impegnano a strutturare progetti di innovazione sociale costruiti sia sulle esigenze delle comunità locali che sullo spazio pubblico da valorizzare.

_ _ _

Sabato 21 Settembre 2019 _ 16:00-19:00

IMPARARE

Una nuova economia ha bisogno di nuove competenze. Per questo abbiamo organizzato un pomeriggio di lezioni aperte per chi ha voglia di mettersi in gioco.

Workshop gratuiti. Iscrizione obbligatoria. 20 posti disponibili per ogni lezione.

Lezioni disponibili

Antonio Puglisi

Docente universitario e co-fondatore roBOt Festival

PROGETTARE UN EVENTO CULTURALE

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-progettare-un-evento-culturale-antonio-puglisi-72092611943

Becky Riches

Imprenditrice turistica – Lucania Living

PROGETTARE UN SERVIZIO TURISTICO

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-progettare-un-servizio-turistico-becky-riches-72099592823

Alessandro Tartaglia

FF3300 / La Scuola Open Source

SULL’IDENTITA’: DA SEGNO A LINGUAGGIO

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sullidentita-da-segno-a-linguaggio-alessandro-tartaglia-72100551691

Luca Langella

ARTI Puglia

COME COSTRUIRE UN’IMPRESA

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-come-costruire-unimpresa-luca-langella-72102168527

Rachele Furfaro

FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli onlus

COSTRUIRE COMUNITA’ APERTE NEI QUARTIERI DELLE FRAGILITA’ SOCIALI

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-costruire-comunita-aperte-nei-quartieri-delle-fragilita-sociali-r-furfaro-72103093293

Pasquale Chieco (Sindaco di Ruvo di Puglia) e Mariano Intini (Save Town Putignano)

COME RIATTIVARE IL COMMERCIO DI PROSSIMITÀ

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-come-riattivare-il-commercio-di-prossimita-p-chieco-e-m-intini-72104248749