Ho letto con attenzione l’ordine del giorno presentato da alcuni consiglieri comunali che, nonostante la grave crisi sanitaria ed economica che il Paese sta affrontando, continuano a speculare sui bisogni e sulle paure dei cittadini brindisini.

Infatti il loro ordine del giorno prevederebbe il ritiro della delibera da approvare al prossimo consiglio comunale riguardante la variante Urbanistica di Contrada Masseriola e l’apposizione definitiva all’esproprio per la realizzazione del nuovo Palaeventi, chiedendo di destinare i 750.000 euro previsti per gli espropri ai buoni spesa ed altro.

Secondo questi consiglieri comunali basterebbero, quindi, solo 75 euro a cittadino per risolvere il problema della crisi economica che stiamo attraversando? Credo siano solo propaganda elettorale in vista delle prossime elezioni e vergognosa speculazione politica.

Spero che riusciremo ad uscire presto dalla crisi e la realizzazione del Palaeventi potrebbe rappresentare un’importante occasione di sviluppo economico per la città e per i brindisini.

Una struttura che oltre ad essere destinata ai grandi eventi produrrà un indotto economico non solo per le attività che sarranno previste e per chi sarà impegnato in prima persona, ma per tutto il territorio.

Insomma un importante investimento non solo per la città di Brindisi ma per l’intera provincia e regione, come è stato evidenziato durante un incontro a Roma con le parti Istituzionali.

Il momento è sicuramente difficile per tutti e per questo sono necessari responsabilità e lucidità uniti ad una visione. Con questo provvedimento l’Amministrazione comunale inizia a mettere un tassello per il futuro. Sarà importante attivare ogni processo economico per farci trovare pronti quando il peggio sarà passato. La città dovrà ripartire più veloce e forte di prima e gli investimenti mirati su opere pubbliche e su marketing territoriale attraverso eventi di riconosciuta qualità, come per esempio il Giro d’Italia, il Medimex o la Brindisi Corfù, possono contribuire a far recuperare il terreno perso a causa del coronavirus.

Alessandro ANTONINO

PRESIDENTE COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI