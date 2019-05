Sarà presentato il prossimo 22 maggio presso La Caffetteria Letteraria Nervegna (via Duomo, 20) di Brindisi, “Va tutto bene” (Les Flaneurs Edizioni), la raccolta poetica scritta da Raffaele Montesano. A dialogare con l’autore sarà Mimmo Tardio. L’evento, organizzato in collaborazione con la Società Dante Alighieri – Comitato di Brindisi è a ingresso libero e avrà inizio alle ore 18.00.

Le liriche di Raffaele Montesano colpiscono sin da subito per lo stile e la varietà tematica che le caratterizzano. I versi, brevi e musicali, racchiudono certamente l’amore dell’autore per la sua terra – la Lucania – ma sono anche l’espressione di un percorso di sperimentazione, finalizzato a offrire al lettore un prodotto nuovo, in cui poter riconoscere la sua vena compositiva originale ma lasciando anche intuire i modelli che l’hanno ispirato. Ironia e profondità si intrecciano dando vita a una raccolta che risulta a tratti romantica, a tratti allegra e scanzonata, ma sempre vivace e dal sapore autentico. Il risultato è un piccolo gioiello da gustare, lasciandosi travolgere dalle sensazioni che le parole, pagina dopo pagina, sapranno suscitare.

Raffaele Montesano nasce e cresce tra i monti lucani. Si laurea in Lettere moderne all’Università della Basilicata, perfeziona poi gli studi specializzandosi in Scienze storiche e Scienze dello spettacolo presso l’Università di Bari. Ha pubblicato la raccolta di racconti Notti d’inchiostro (2011), il saggio E nemmeno un rimpianto. Dall’Antologia di Spoon River a Non al denaro né all’amore né al cielo (Segno, 2012) in collaborazione con la “Fondazione Fabrizio De André”, i romanzi Le guerre dei poveri e Certi capivano il jazz (Annulli Editori).