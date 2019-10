“C’è una bomba al Tribunale”.

Questo le parole pronunciate al 113 dal “solito” anonimo che annunciava la “solita” bomba al Palazzo di Giustizia di Brindisi.

L’allarme in città purtroppo non è nuovo, ma si verifica puntualmente, magari in relazione ad alcuni procedimenti (nella foto l’evacuazione comandata il 12 Maggio del 2006).

Tutto è scattato poco dopo le 10.00.

Sul posto, come prevedono le procedure, è stata inviata una squadra speciale di artificieri che ha operato un sopralluogo alla ricerca di eventuali ordigni.

Il Presidente del Tribunale, come da procedura, ha deciso di ordinare l’evacuazione dello stabile; tutte le attività sono state bloccate per permettere di controllare gli uffici. I lavori nelle stanze e nelle aule sono riprese dopo che gli artificieri hanno effettuato i previsti controlli.