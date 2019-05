Entusiasti dei risultati conseguiti dalla Lega in queste Europee 2019 e dai quali emerge come il nostro partito abbia raggiunto oltre che il primato nazionale anche la definitiva consacrazione a queste latitudini della Lega, come “partito di tutti gli italiani”, non possiamo nascondere l’estrema soddisfazione per l’elezione a deputato Europeo del nostro candidato Andrea Caroppo.

A ciò si associano i nostri ringraziamenti a tutti quegli elettori della città di Brindisi che hanno sposato questa idea di politica e abbracciato questo sogno divenuto realtà grazie al contributo di tutti.

L’obiettivo premia accanto all’ impegno, alla caratura e alla esperienza che lo contraddistinguono, anche l’aver creduto da parte di Andrea in un progetto – che per noi stessi è stata una battaglia di principio – nel quale realmente e coerentemente e non solo in dichiarazioni di facciata, fosse preservato il legame tra il candidato ed il suo territorio, di cui si deve essere indigeni e non forestieri per poterne recepire e comprenderne fino in fondo le istanze, e di cui egli è degno e legittimo figlio. Una candidatura maturata nel territorio, condivisa con il territorio per un degno rappresentante del territorio.

Un’anima del Salento che in città, a livello provinciale e fino a quello ragionale, grazie a questo vincolo indissolubile con la propria terra di cui è diretta espressione, ha affermato il suo primato in termini di voti rispetto ad altre proposte che su questo aspetto evidentemente difettavano.

Da militanti del partito del fare comunichiamo che è imminente l’apertura ad opera di questo gruppo, di un comitato cittadino Flat Tax, uno sportello a disposizione dei cittadini per comprendere i contenuti di questa riforma fiscale senza precedenti nella storia, che interesserà tutti e che è una pietra miliare del programma della Lega in seno al contratto di Governo del Paese.

Questo comitato sarà intitolato alla memoria di Nico Chianura, altro leghista espressione e figlio di questa terra.

Auguri Andrea e buon lavoro

Comitato Elettorale Caroppo-Lella Brindisi