È partito il conto alla rovescia per la Tenzone Aurea, il campionato nazionale della massima serie dei musici e sbandieratori appartenenti alla FISB – Federazione Italiana Sbandieratori Antichi Giuochi e Sports della Bandiera – che si terrà a Faenza dal 13 al 15 settembre prossimi.

Alla manifestazione in settembre ci saranno anche il gruppo sbandieratori e musici con ‘Nzegna di Carovigno e “Rione Lama” di Oria, in totale oltre 150 persone.

Importante momento propedeutico alla competizione nazionale sarà il sorteggio dell’ordine di esibizione dei gruppi partecipanti che si

terrà a Faenza sabato 31 agosto 2019 alle ore 11.00 nella sala Bigari presso il Comune di Faenza Piazza del Popolo, 31.

La “Tenzone Aurea 2019” si svolgerà nelle piazze del centro storico di Faenza (Piazza del Popolo e Piazza Xi Febbraio) e vedrà in competizione 22 Gruppi provenienti da tutta Italia con oltre mille atleti tra sbandieratori e musici e con migliaia di spettatori al seguito, alla scoperta non solo della manifestazione ma anche della nostra città e del territorio circostante. Come spiegato dal Presidente del Consiglio dei Dieci e della Aps organizzatrice Valerio Testa, si è infatti reso necessario per gli organizzatori spingersi anche fuori dal territorio faentino per coprire le necessità alberghiere dei presenti.

Nel sorteggio 20 gruppi parteciperanno a tutte le specialità (Singolo, Musici, Grande Squadra, Coppia e Piccola Squadra) mentre altri 2 gruppi sono presenti come WILD CARD nel Singolo la Contrada Santa Maria in Vado Ferrara e nella Coppia il gruppo del Cardinal Borghese di Artena.

Per Faenza parteciperanno tutti i 5 rioni: – Rione Nero nei Musici, Piccola e Grande Squadra; Rione Verde nella Coppia con i fratelli Massimiliano e Filippo Rossi; Rione Giallo nel Singolo con Nicolò Benedetti e Coppia con Simone Lionetti e Nicolò Benedetti; Borgo Durbecco nel Singolo con Lotti Riccardo e Rione Rosso con il detentore del titolo italiano di Singolo Raffaele Rampino Jr titolo conquistato a Ferrara a settembre 2018.



I gruppi Sbandieratori e Musici provengono dalla seguenti regioni:

Puglia con ‘Nzegna di Carovigno e “Rione Lama” di Oria;

Abruzzo con il “Borgo San Panfilo” di Sulmona;

Piemonte con i “Pincipi d’Acaja” di Fossano e “Borgo San Lazzaro” Asti;

Veneto con “Città Murata” di Montagnana, Saletto, “Arquatesi” di Arquà Polesine, Megliadino San Vitale;

Toscana con “il Ponte” di Forte dei Marmi, “Palio dei Micci” di Querceta;

Marche con il “Sestiere Porta Solestà” di Ascoli Piceno, il “Sestiere Porta Maggiore” di Ascoli Piceno e il “Sestiere Porta Romana”di

Ascoli Piceno;

Emilia Romagna con “Maestà della Battaglia” di Quattro Castella, il gruppo “Ente Palio” di Ferrara, “Rione Santo Spirito” di Ferrara,

“Borgo San Giovanni” di Ferrara e “Borgo San Luca” di Ferrara e appunto il Gruppo organizzatore del “Niballo Palio di Faenza”.

ll calendario della manifestazione

Ogni gruppo partecipante potrà presentare due esercizi per specialità di Singolo Tradizionale e Coppia Tradizionale, mentre per Piccola Squadra, Grande Squadra e Musici potrà essere presentato un solo esercizio. A questi si aggiungono le wild card e gli esercizi aventi diritto secondo i regolamenti. Nei tre giorni in Piazza Pietro Nenni sarà allestito il “Villaggio dei Gruppi” con un gazebo per ogni Gruppo partecipante, mentre dalla serata di venerdì 13 fino a quella di domenica 15 nella vicina Piazza della Libertà si svolgerà il mercato allestito da espositori nazionali dove si potranno trovare articoli inerenti il “mondo delle bandiere”.

Il programma della 29esima Tenzone Aurea prevede per venerdì 13 settembre alle 21 in piazza del Popolo la cerimonia d’inaugurazione con una breve sfilata nel centro storico, la presentazione dei Gruppi partecipanti, il saluto delle autorità e dei rappresentanti della Fisb cui farà seguito lo spettacolo musicale dei percussionisti Vulcanica.

http://www.vulcanica.it/

Non solo il mondo Palio, ma tutto il centro storico è stato chiamato a partecipare attivamente alla manifestazione. “Faenza è prima di tutto città della ceramica, per cui ci è sembrato importante mettere in moto sin da subito una sinergia con questo settore. Per questo le botteghe ceramiche rimarranno infatti aperte durante il periodo della manifestazione” ha spiegato Giordano Gonnesi della Cooperativa dei Manfredi.

Sabato 14 settembre

dalle 9 alle 13: Eliminatorie della Grande Squadra e Musici in Piazza del Popolo

dalle 9 alle 13: Eliminatorie del Singolo Tradizionale in Piazza XI Febbraio

dalle 21: Finali del Singolo Tradizionale e della Grande Squadra e Musici in Piazza del Popolo

Domenica 15 settembre

dalle 9 alle 13: Eliminatorie della Piccola Squadra in Piazza del Popolo

dalle 9 alle 13: Eliminatorie della Coppia Tradizionale in Piazza XI Febbraio

dalle 21: Finali della Coppia Tradizionale e della Piccola Squadra seguite delle premiazioni in Piazza del Popolo.

In caso di maltempo le gare verranno disputate con la medesima programmazione al palazzo dello sport “Vincenzo Cattani” in piazzale

Mario Tambini, avente una capacità di circa 5.000 posti a sedere.