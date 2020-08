Il Comune di Mesagne ha aderito all’iniziativa denominata “Smart Graduation Day” promossa dalla Regione Puglia – in collaborazione con Arti e Anci Puglia – con la finalità di assegnare un riconoscimento simbolico alle studentesse e agli studenti universitari che, a causa della restrizioni determinate all’emergenza epidemiologica, hanno dovuto discutere la tesi di laurea on line anziché in presenza. “Si tratta di una forma di attenzione rivolta a coloro che non hanno potuto vivere la cerimonia di proclamazione prevista a conclusione del percorso accademico; è un modo per celebrare il loro impegno, portato a compimento in un momento storico difficile”, ha commentato il sindaco Toni Matarrelli.

Possono partecipazione all’iniziativa tutti i laureati che hanno conseguito il titolo, triennale o magistrale, in modalità telematica nell’anno accademico in corso, in Università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, negli atenei pugliesi o in quelli di altre regioni. “Gli studenti e le studentesse che hanno raggiunto l’importante traguardo riceveranno una pergamena nominativa e per ogni laureato verrà piantato un albero sul territorio comunale” ha spiegato l’assessore alle Politiche sociali Anna Maria Scalera.

Per aderire è necessario compilare un semplice form, disponibile cliccando sul link https://forms.gle/ivcPr88YUTPJF8Ny8, entro il prossimo lunedì 31 agosto.

Anche il Comune di Ostuni aderisce a questa iniziativa.

Per l’assegnazione del Premio verrà istituito un «Smart Graduation day» nella prima decade di settembre: in quella data si svolgerà la consegna del Premio ai laureati pugliesi in tutti i Comuni aderenti all’iniziativa.

Chiunque si fosse laureato durante i mesi di chiusura per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e vuole partecipare al Premio può compilare il form di iscrizione all’indirizzo https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIu9Nm7kuYSFCnA126DSqdhlYr35usx43cSfTMoHMWXa3jEg/viewform