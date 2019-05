Causa avverse condizioni meteorologiche e disposizioni da parte del comitato organizzatore nazionale tutte le attività previste per oggi Sabato 12 e domani Domenica 13 sono rinviate al 14-15-15 GIUGNO.

L’organizzazione provvederà a comunicare il programma dettagliato degli eventi nei prossimi giorni.

Siete pertanto pregati di provvedere ad informare la cittadinanza del rinvio dell’Appia Day Brindisi e degli eventi che erano stati previsti per le giornate del 12 e 13 Maggio.

Ricordiamo che le iniziative previste per oggi vedevano coinvolte: Brindisi e le Antiche Strade, Camera di Commercio Brindisi, Madera Bike Tour e il PAST.