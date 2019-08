Il Gruppo Archeo Brindisi in collaborazione con il ristorante “Piazzetta Le Colonne” e il gruppo dei “Rievocatori” organizza un Archeoaperitivo con la possibilità di assaggiare i cibi dell’antica Roma.

Si parte con una visita guidata tematica dei siti più importanti dell’antica Brundisium e si conclude a piazzetta colonne con la degustazione di alcuni dei piatti tipici dei nostri antenati. L’evento è un’occasione per vivere un interessante viaggio indietro nel tempo alla scoperta di radici, storia e sapori sconosciuti. Durante la Gustatium i rievocatori in abiti storici racconteranno gli usi e le curiosità sugli alimenti e sulle ricette proposte.

L’evento, completamente gratuito, si svolgerà domenica 1 settembre 2019 alle ore 16.00 con ritrovo presso Piazzetta Colonne.

I posti sono limitati, per prenotazioni contattare il 347 8705186 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 oppure via mail all’indirizzo: garbrin@libero.it