Questo pomeriggio la riunione dei parlamentari del M5S in Commissione Difesa alla Camera dei Deputati ha eletto, come nuovo capogruppo, il deputato pugliese Giovanni Luca Aresta.

Avvocato, nato a Mesagne (Brindisi) il 24 aprile 1973, Aresta è stato eletto nel collegio uninominale PUGLIA 12 – FRANCAVILLA FONTANA ed è al primo mandato da deputato.

“Voglio ringraziare i colleghi per la fiducia accordatami – ha dichiarato il neocapogruppo – e mi impegnerò in un lavoro collegiale affinché ognuno dei deputati rivesta un ruolo preciso e significativo all’interno del gruppo. Un ringraziamento particolare va al capogruppo uscente Giovanni Russo per l’importante lavoro svolto in questa prima parte della legislatura.”

“Ci aspettano molte e delicate sfide nel campo della Difesa e della sicurezza, tutte nel segno della modernizzazione delle nostre Forze Armate. Abbiamo infatti – prosegue Aresta – diverse proposte di legge che stanno per entrare nel vivo della discussione in commissione. Da quella sul reclutamento, a quella della riforma della giustizia militare, dalla costituzione di un corpo di polizia ambientale a quella di una riserva ausiliaria per calamità o esigenze sanitarie.”

“Tra i dossier più importanti a cui intendo dedicarmi – conclude Aresta – c’è senz’altro quello della difesa europea la cui integrazione appare sempre più urgente alla luce delle turbolenze e dell’instabilità che si addensano sul fronte meridionale. La crescita della cooperazione nel campo della difesa dell’Unione Europea, sia dal punto di vista industriale sia in quello delle missioni internazionali di pace, rappresenta quel salto di qualità di cui l’Italia e il nostro continente hanno bisogno.”