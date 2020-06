Due persone arrestate e tre denunciate in stato di libertà; sequestri di armi, munizioni e sostanze stupefacenti, nonché un motociclo provento di furto.

E’ questo il risultato di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Brindisi, con il supporto del personale del 6° Nucleo Elicotteri di Bari e del team per la ricerca di sostanze stupefacenti e per la ricerca di esplosivi del Nucleo Cinofili di Modugno con i cani Zilo e Argon, hanno:

In particolare i militari dell’arma hanno tratto in arresto a San Pietro Vernotico Gimmi Annis, 38enne e Raffaele Pietanza, 39enne, per concorso in riciclaggio di un motociclo Beverly 500, provento furto, denunciato il 9 gennaio scorso, rinvenuto smontato nella loro disponibilità in un box adibito ad officina meccanica e un ciclomotore con montate alcune parti del predetto mezzo di provenienza illecita;

Nello stesso ambito hanno denunciato in stato di libertà i due arrestati e una 31enne, per concorso in detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, di complessivi 10 grammi di hashish, 30 grammi di marijuana e 3.200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Inoltre, l’operazione ha permesso di rinvenire e sequestrare in un campo abbandonato, custoditi in un vecchio frigorifero, adiacente l’abitazione dei due soggetti arrestati un fucile a canna mozzata, due pistole, 146 cartucce di vari calibri, 9 piantine di marijuana dell’altezza di circa 20 cm;, 60 gr marijuana e 150 gr cocaina.

Nel complesso, sono stati impiegati 26 militari della Compagnia di Brindisi, oltre al supporto dei militari del Nucleo Elicotteri e del Nucleo Cinofili, eseguite 12 perquisizioni tra personali e domiciliari, identificato 86 persone e controllato 70 autoveicoli. Sono state anche controllate 7 persone sottoposte a misure cautelari e di prevenzione.