Nei giorni scorsi, intervenendo ad un Question time in Parlamento, la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, aveva anticipato che, dal 3 giugno, ovvero dalla data a decorrere dalla quale saranno pienamente consentiti gli spostamenti interregionali, sarebbe stato possibile procedere alla riapertura di tutti gli aeroporti.

Ed oggi, mantenendo fede all’impegno, ha firmato un decreto con cui riapre i maggiori aeroporti italiani, tra i quali Brindisi.

Si legge nel decreto: “tenuto conto delle richieste pervenute dai gestori aeroportuali, della collocazione geografica degli aeroporti in grado di servire bacini di utenza in modo uniforme sul territorio e della capacità infrastrutturale degli stessi, nonché della necessità di garantire i collegamento insulari, l’operatività dei servizi è limitata agli aeroporti di Alghero, Ancona, Bari, Bergamo-Orio al Serio, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze-Peretola, Genova, Lamezia

Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Olbia, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino, e Venezia Tessera”.

Cosi ha commentato la notizia il Sindaco Rossi: “È il nostro aeroporto e tornerà presto, quando il traffico aereo nazionale ed internazionale ritornerà alla normalità, uno dei volani dello sviluppo del territorio.

Le polemiche degli scorsi giorni puntualmente come spesso avviene si sciolgono come neve al sole e si rivelano per quello che erano.”