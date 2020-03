In questo momento di emergenza sanitaria calano in tutta Italia le donazioni di sangue, ma sono tanti i pazienti che ne hanno bisogno quotidianamente: trapiantati, dializzati, leucemici e microcitemici, pazienti domiciliari. E poi la necessità di garantire gli interventi chirurgici urgenti nelle sale operatorie dei nostri ospedali.

Per questo le attività di donazione del sangue rientrano nei livelli essenziali di assistenza e incluse tra le situazioni di necessità previste dall’ultimo DPCM del 9 marzo 2020 relativo alla diffusione del nuovo coronavirus, che autorizza i donatori a spostarsi presso i centri trasfusionali o le sedi di raccolta associative, fisse o mobili.

Vogliamo rassicurare i nostri donatori, abituali e nuovi, che il Centro Trasfusionale ha adottato tutte le misure di sicurezza per proseguire un’attività che non può rallentare, come invece sta avvenendo in questi giorni.

E’ possibile donare il sangue presso l’ospedale Perrino di Brindisi dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.00 previa prenotazione al numero 0831 537274, utile anche per effettuare un pre-triage telefonico prima di farvi spostare. All’arrivo è prevista anche un’attenta anamnesi prima di procedere, e la donazione avverrà su poltrone alterne. Sarà consentita la presenza di dieci volontari per ogni ora in ambienti che consentono l’attesa in sicurezza. Inoltre – come sempre – l’accesso è consentito solo al personale autorizzato che usa tutti i dispositivi di sicurezza previsti dai decreti.

Vi aspettiamo, senza paura.

UFFICIO STAMPA ASL BR