Dopo il grande successo dello scorso 9 dicembre, San Michele Salentino si prepara a vivere un’altra domenica di festa con “Aspettando il Natale” in programma domenica 16 dicembre a partire dalle ore 18.00.

Cresce l’attesa per l’arrivo di Babbo Natale che, accompagnato da Elfi e mascotte, percorrerà le vie del centro storico della cittadina Messapica sino a via Pascoli dove prenderà posto nella casetta a lui dedicata pronto ad accogliere i bambini che potranno consegnare le loro letterine. Alle 19.00 in piazza Marconi arriverà tutta la magia e l’incanto dei canti gospel che renderanno più calda l’atmosfera e proietteranno il pubblico nel pieno dell’atmosfera natalizia. Non mancheranno ovviamente i mercatini con tanto street food e, per un sano shopping natalizio, tutte le attività commerciali apriranno le loro porte ben oltre gli orari canonici. Oltre ai regali, non mancherà l’occasione per fare tanta solidarietà.

“Siamo felicissimi di offrire alla nostra comunità un momento di festa – dichiara Mariangela Prezioso, presidente dell’Associazione Esercenti San Michele Salentino – Aspettando il Natale è una preziosa occasione per conoscere meglio le realtà presenti sul territorio e per vivere i momenti ricchi di fascino e suggestione che solo il Natale può regalare. Ringrazio tutti gli associati per l’impegno e la dedizione che hanno messo in campo per la realizzazione della manifestazione. Viviamo una fase storica difficile per le piccole attività e siamo consapevoli che senza l’unione tra noi è difficile sopravvivere, ma siamo anche consapevoli che è nostro compito mantenere viva l’identità e specificità di San Michele Salentino. Aspettando il Natale è il primo passo verso un nuovo modo di pensare il commercio locale e sono pronte tante sorprese per il 2019. A nome di tutta l’ Associazione Esercenti San Michele Salentino faccio gli auguri per un buon Natale e per un felice anno nuovo a tutti coloro che vorranno trascorrere con noi una serata di festa.”



L’appuntamento, organizzato dall’Associazione Esercenti San Michele Salentino con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e la media partnership di Idea Radio, è stato pensato come momento di condivisione dell’intera comunità cittadina e non solo nell’attesa verso il Natale. L’obiettivo è quello di sostenere le attività locali con un intrattenimento capace di trasmettere emozioni e in grado di incontrare i gusti di grandi e bambini fondendo l’innovazione e la tradizione.

La partecipazione è libera e gratuita.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 338 1569452.