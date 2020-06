Nel corso dei servizi di controllo del territorio, la scorsa notte, unità operative dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno rilevato che all’interno di un noto bar/sala giochi ubicato al rione Casale di questo capoluogo si intrattenevano nr.13 persone che giocavano attorno ad un tavolo da biliardo.

Atteso che nel medesimo locale i poliziotti accertavano che ad essere assembrate erano ben 14 persone (oltre agli avventori vi era anche un dipendente dell’esercizio), solo talune indossanti mascherina, questa mattina, personale della Divisione Amministrativa e di Sicurezza della Questura provvedeva a notificare al titolare della sala in argomento un provvedimento di chiusura per giorni 5, in ottemperanza all’art.4 comma 3 del D.L.nr.19 del 2020. Al fine di eventuali sanzioni amministrative accessorie, gli atti relativi sono stati inviati anche alla locale Prefettura.

I servizi di prevenzione e controllo per l’osservanza delle disposizioni normative anti contagio proseguono senza soluzione di continuità, sull’intero territorio provinciale.