L’associazione “Coloriamo il Mondo” (Ass. Prom. Soc. Autismo) che opera sul territorio provinciale, esprime vivo apprezzamento per la decisione del Consiglio Comunale di Brindisi, assunta all’unanimità, di destinare la struttura scolastica “Ferrante Aporti”, sita nel Quartiere Paradiso, a centro per il trattamento del disturbo dello spettro autistico.

La realizzazione del centro rappresenterà un punto di riferimento importante per tutte le famiglie del territorio, che credono fortemente nelle potenzialità riabilitative del metodo ABA, oggi possibile, in provincia di Brindisi, solo attraverso interventi a domicilio a carico delle famiglie stesse.

Auspichiamo, tuttavia, che, dopo l’impegno assunto dalla politica, si attivino, nel breve periodo, tutte quelle procedure amministrative necessarie (verifiche tecniche di idoneità della struttura, autorizzazioni, bando di affidamento, ecc.) affinché il centro in parola possa venire presto alla luce.

L’associazione “Coloriamo il Mondo” spera, altresì, che altre strutture pubbliche, presenti in Provincia, possano essere destinate a questi scopi, atteso che gli interventi riabilitativi precoci e intensivi risultano essere importanti, se non determinanti, per migliorare la qualità di vita di tanti bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico.

Il Direttivo di “Coloriamo il Mondo”