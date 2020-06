I Carabinieri della Stazione di Brindisi Casale, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 43enne del luogo, per truffa e sostituzione di persona. In particolare, l’uomo, il 5 giugno 2019 ha attivato un contratto per la fornitura di energia elettrica con la società Enel Energia utilizzando una carta d’identità e un codice fiscale intestati a un pensionato 66enne del luogo, che il 26 maggio scorso ha presentato denuncia–querela presso la citata Stazione.