Alle ore 22.10 del 14.01.2020, per cause in corso di accertamento, un cinquantaduenne brindisino D.D., a bordo della autovettura Renault Modus, perdeva il controllo del veicolo mentre percorreva la SS.379 in direzione Nord e, uscendo fuori dalla sede stradale, finiva per ribaltarsi all’altezza del Km 22 in Agro di Ostuni.

Lo stesso, trasportato dal 118 presso l’Ospedale Perrino di Brindisi, veniva giudicato guaribile in gg 30 s.c.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Brindisi che eseguirà gli ulteriori accertamenti.