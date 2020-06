È partito ieri, 24 giugno 2020, il progetto Servizio Civile Universale dell’Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti di Brindisi.

La sezione di Brindisi è a disposizione per tutti coloro che vogliono fruire del servizio di accompagnamento rivolto a disabili visivi, chiamando al seguente recapito: 0831- 526105.

Il Servizio Civile Universale, nasce per essere vicino a tutti coloro che vivono la difficoltà visiva, dai bambini agli anziani, infatti, l’opera mette a disposizione supporto scolastico, accompagnamento per le attività quotidiane: varie commissioni, passeggiate e tutto ciò che può dare manforte alla persona che presenta le difficoltà visive.

L’Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti di Brindisi è a disposizione di tutto il territorio della provincia di Brindisi, dal Lunedì al Venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

Indirizzo mail: uicbr@uiciechi.it

Pagina facebook UICI Brindisi Pagina Instagram uici brindisi

U.I.C.I ONLUS-APS di Brindisi