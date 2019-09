La Provincia di Brindisi comunica che è attivata la procedura per la presentazione di istanze per la nomina del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale della Provincia di Brindisi, che dura in carica per un periodo pari a quello del Presidente della Provincia. Alla carica di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale possono essere preposti tutti i cittadini e cittadine di uno degli Stati dell’UE e che, per comprovata competenza nell’ambito dello specifico settore d’azione, nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali e dei diritti umani, offrano la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.

Nella domanda di candidatura, redatta in carta semplice, pubblicata, insieme con l’Avviso, sul sito www.provincia.brindisi.it, il/la candidato/a dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. , n. 445/2000: a) dati anagrafici completi e residenza; b) assenza di procedimenti penali in corso e di sentenze di condanna; dovrà, altresì, allegare: curriculum vitae, descrittivo delle attività d’interesse, passate ed attuali, dei titoli di studio e delle esperienze professionali, con elenco delle cariche pubbliche o in società a partecipazione pubblica, nonché di società private iscritte nei pubblici registri, ricoperte attualmente e precedentemente dalla persona che si candida. Breve relazione esplicativa delle motivazioni della candidatura.

La domanda di candidatura quale Garante dei Diritti delle Persone private di libertà personale della Provincia di Brindisi deve essere indirizzata al Presidente della Provincia, Ing. Riccardo Rossi, (Via A. De Leo, 3 – 72100 Brindisi) e dovrà pervenire, pena esclusione, con carattere perentorio, entro le ore 12,00 dell’11 ottobre 2019.

Sulla busta contenente la domanda va apposta la dicitura: “Domanda di candidatura quale Garante dei Diritti delle Persone private di libertà personale della Provincia di Brindisi”. Le domande di partecipazione possono essere inoltrate: – per mezzo del servizio postale, pubblico o privato (raccomandata A.R.) al seguente indirizzo: Provincia di Brindisi – Via A. De Leo n. 3. – Ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 38, del D.P.R. n. 68 dell’11.02.2005, per mezzo di PEC, alla casella di posta elettronica certificata alla Provincia di Brindisi: provincia@pec.provincia.brindisi.it. E’ possibile anche la presentazione diretta presso “Posta in Arrivo” dell’istanza e degli allegati, negli orari di apertura della Provincia di Brindisi.

La designazione, da effettuarsi secondo la valutazione comparativa da parte del Presidente della Provincia di Brindisi, terrà conto del curriculum vitae e della relazione motivazionale presentata da ciascun candidato/a.

Per tutte le altre informazioni consultare il sito www.provincia.brindisi.it.

Brindisi, 12 settembre 2019

Con cortese richiesta di pubblicazione e partecipazione