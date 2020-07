La Basketball Champions League ha diramato il calendario completo della regular season 2020/21 al via il prossimo 13 ottobre, dopo i due turni di Qualification Rounds che determineranno le 32 partecipanti alla prima fase.

Doppio esordio esterno per la Happy Casa Brindisi, attesa da due trasferte consecutive in Francia (Limoges) e Turchia (Turk Telekom) nelle prime due giornate. Prima gara casalinga della stagione il 28 ottobre ospitando gli spagnoli di Burgos. Le affascinanti trasferte a Gerusalemme, in casa dell’Hapoel il 18 gennaio 2021, e Istanbul, nella tana del Darussafaka, il 18 novembre, le date da segnare con il circoletto rosso sul calendario.

Ecco il calendario completo della Happy Casa per la prima fase a gironi. Date e orari potrebbero subire delle variazioni:

 GAME 1 – Martedì 13 ottobre 2020 – ore 20:30

Limoges CSP (FRA) – Happy Casa Brindisi

 GAME 2 – Mercoledì 21 ottobre 2020 – ore 18:30

Turk Telekom (TUR) – Happy Casa Brindisi

 GAME 3 – Mercoledì 28 ottobre 2020 – ore 20:30

Happy Casa Brindisi – San Pablo Burgos (ESP)

 GAME 4 – Mercoledì 4 novembre 2020 – orario da definire

Igok/Cluj/Spor/Frib – Happy Casa Brindisi

 GAME 5 – Mercoledì 11 novembre 2020 – ore 20:30

Happy Casa Brindisi – Hapoel Jerusalem (ISR)

 GAME 6 – Mercoledì 18 novembre 2020 – ore 18:00

Darussafaka Tefken (TUR) – Happy Casa Brindisi

 GAME 7 – Mercoledì 9 dicembre 2020 – ore 20:30

Happy Casa Brindisi – Filou Oostende (BEL)

 GAME 8 – Martedì 15 dicembre 2020 – ore 20:30

Happy Casa Brindisi – Limoges CSP (FRA)

 GAME 9 – Martedì 22 dicembre 2020 – ore 20:30

Happy Casa Brindisi – Turk Telekom (TUR)

 GAME 10 – Martedì 5 gennaio 2021 – ore 20:30

San Pablo Burgos (ESP) – Happy Casa Brindisi

 GAME 11 – Mercoledì 13 gennaio 2021 – ore 20:30

Happy Casa Brindisi – Igok/Cluj/Spor/Frib

 GAME 12 – Martedì 19 gennaio 2021 – ore 20:00

Hapoel Jerusalem (ISR) – Happy Casa Brindisi

 GAME 13 – Martedì 26 gennaio 2021 – ore 20:30

Happy Casa Brindisi – Darussafaka Tefken (TUR)

 GAME 14 – Martedì/mercoledì 2/3 febbraio 2021 – orario da definire

Filou Oostende (BEL) – Happy Casa Brindisi

