Abbiamo deciso di essere anche noi impegnati e determinanti in queste elezioni regionali.

Lo facciamo con il nostro assessore alla legalità ed ai rapporti con i quartieri Mauro Masiello e con la capogruppo consiliare e presidente della Commissione Pari Opportunità, Anna Maria Calabrese, candidati nella lista “Emiliano Sindaco di Puglia”.

Il lavoro svolto fino a questo momento ha proiettato il nostro territorio in avanti e lo ha reso riconoscibile e soprattutto riconosciuto. Possiamo chiedere e pretendere di più.

Brindisi oggi finalmente esiste, è credibile e vuole continuare ad emergere e conquistare spazio nella regione.

Una regione del Sud che ha dimostrato, in questi 15 anni di centrosinistra al governo, di saper investire tutto su diritti sociali e sulla innovazione, che recita il ruolo di protagonista sui palcoscenici mondiali, che ha saputo coniugare marketing territoriale e cultura imponendosi come modello vincente di industria culturale e turistica. Una Puglia solidale, innovativa, moderna e giusta che abbiamo il dovere di difendere per non riconsegnarla al baratro nel quale era stata condannata proprio da quel Fitto che oggi si ripresenta con la sua armata di reduci e nuove leve fascioleghiste.

Questo è il nostro impegno. Si può fare. Continuiamo a farlo. Lavoriamo insieme.

Brindisi Bene Comune