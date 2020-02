“Girando per la Puglia ho scoperto realtà inaspettate, a volte sorprendenti. Ho incontrato gente positiva, motivata, determinata, appassionata, soddisfatta ma non paga, convinta delle scelte fatte e proiettata nei possibili sviluppi futuri. Persone normali che fanno cose speciali.” Così Bepi Costantino, giornalista professionista, ingegnere meccanico, Console onorario della Costa Rica e Consigliere per l’Europa dell’Università costaricana EARTH, descrive i racconti racchiusi nel suo ultimo libro. Sedici storie felici di imprese pugliesi all’avanguardia, realtà immaginate, create, gestite credendo nell’etica della sostenibilità, da persone di ogni età che non si piangono addosso e non pensano di emigrare, ma operano con le risorse e nel contesto della propria terra, a testimoniare che è possibile, qui e ora.

“Si può” (Mario Adda Editore) verrà presentato venerdì 21 febbraio, alle ore 18 presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Fasano.

A dialogare con l’autore saranno Pier Francesco Palmariggi, Consigliere Comunale della Città di Fasano delegato alla valorizzazione internazionale del territorio, e Vincenzo Saponaro, avvocato esperto di internazionalizzazione.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Culturale “Fammi Spazio – La Forza delle Idee”, con il patrocino del Comune di Fasano e del suo Comitato Tecnico Scientifico per la Valorizzazione Internazionale del Territorio e con la collaborazione di Saponaro Law Firm.