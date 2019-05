Ieri 17 maggio 2019, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura in sinergia con il Comando Polizia Locale hanno effettuato un servizio mirato al contrasto del fenomeno dei “parcheggiatori abusivi” e migliorare la vivibilità della città.

Intento del servizio è stato quello di prevenire comportamenti che hanno un immediato riflesso sulla sicurezza urbana, dal momento che l’attività di parcheggiatore abusivo produce un grande disagio agli utenti, ai quali viene chiesto un indebito pagamento che sovente è assecondato solo per timore di ritorsioni sulla propria autovettura o ulteriori fastidi ovvero per evitare liti.

Sono stati impiegati i Nibbio, motociclisti della Sezione Volanti e pattuglie motomontate della Polizia Locale che hanno operato negli “hot spot” dove il problema maggiormente persiste nonostante le sanzioni accumulatesi negli anni.

I controlli sono stati effettuati, in particolar modo, presso i parcheggi del centro commerciale “Le Colonne” e dell’Ospedale Perrino, presso la Stazione Ferroviaria e via del Mare.

Il bilancio è stato di cinque denunce in stato di libertà in quanto si tratta di soggetti recidivi, che già nel recente passato erano stati sorpresi nella flagranza della stessa attività illecita e per questo destinatari di provvedimenti sanzionatori amministrativi, proprio in applicazione della recente normativa che inasprisce le sanzioni per i parcheggiatori abusivi.

La posizione dei trasgressori è già al vaglio per l’eventuale emanazione del c.d. “Daspo Urbano”, provvedimento che impone il divieto di accedere, per un tempo stabilito, nell’area cittadina dove volgevano l’illecita attività.

E’ stata elevata anche una sanzione amministrativa di € 800,00 per una new entry nel mondo dei parcheggiatori abusivi.