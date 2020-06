Oggi, nonostante il giorno di festa del 2 giugno, Vieni a viaggiare in Puglia vuole prendere un caffè in compagnia delle signore blogger, giornaliste, e colleghe, Barbara Politi dalla Puglia e Stefania Maffeo dalla Campania, per fare quattro chiacchiere in allegria e, con semplicità, raccontare la motivazione che spinge chi vuole raccontare una parte, personale ma speciale, della propria passione…

Stefania si racconta in “Facce da libri”, “I volti di Cassandra”, “360web tv”, trasformando le proprie passioni in lavoro; Barbara, giornalista di Telenorba, Event/Food ambassador, presentatrice, dedica il proprio tempo libero da anni al suo “Il pranzo di Babette”. Con loro parliamo di passione e dedizione.

Oggi pomeriggio, alle 16, sul canale Instagram di Vieni a viaggiare in Puglia.

Giovedì, invece, vi invitiamo per lo speciale “nightlife e wedding” in diretta con Maurizio Pasca, presidente nazionale di Silb, presidente di Ena (European Nightlife Association), Maurizio Pasca, e con il fotografo Vincenzo Tasco, per parlare di movida, discoteche e cerimonie nel post-covid. Tutto questo è possibile in sicurezza? E come?

Ore 16.30, il 4 giugno, sul canale instagram https://www.instagram.com/vieni_a_viaggiare_in_puglia/

COMUNICATO STAMPA