Le polemiche di queste ore di Forza Italia sulla richiesta del sindaco Riccardo Rossi di maggiore efficienza del settore verde della Brindisi Multiservizi sono solo strumentali. È inutilmente fazioso denunciare ogni giorno l’incuria del verde, per poi protestare alla ferma esigenza del sindaco alla BMS di maggiore efficacia. Nel primo anno di amministrazione abbiamo avuto modo di verificare l’incuria in cui versano diversi quartieri cittadini con verde spontaneo in ogni angolo. Impegno per Brindisi ha più volte ribadito, anche in commissione lavori pubblici, la necessità di una maggiore attenzione e maggiore impegno per la manutenzione del verde e contro l’incuria. Apprendiamo però che a differenza di quello che prevede il piano industriale della Brindisi Multiservizi, i lavoratori destinati alla manutenzione del verde sono circa una decina. Le difficoltà sono evidenti ed è ingiusto che, per meri calcoli politici, qualcuno speculi sulle spalle di questi pochi lavoratori che si impegnano per ridare lustro anche alla loro città.

Appare inderogabile quindi una puntuale riorganizzazione interna dei servizi e consentire che il settore del verde rispetti, in termini di unità, quelle che è stato stabilito nel piano industriale che il comune finanzia con più di sette milioni di euro all’anno.

Per questo chiediamo con fermezza all’amministratore unico maggiore impegno nello stabilire le priorità dei servizi, e quindi maggiore attenzione al verde e alla piccola manutenzione stradale, mediante una profonda riorganizzazione dei lavoratori pensando anche ad un piano di pensionamenti che aprirebbe la strada alle tanto attese nuove assunzioni previste dal bando di concorso espletato.

Continueremo a monitorare questa situazione e ci riserviamo di adottare ogni possibile iniziativa per dare il nostro contributo finalizzato a migliorare la vivibilità della città.

Gruppo Consiliare Impegno per Brindisi

Alessandro Antonino

Antonio Manfreda

Giuseppe Massaro