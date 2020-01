Nell’ambito delle attività di controllo del territorio predisposte in relazione ai festeggiamenti del capodanno 2019-2020, in cui sono state messe in campo numerose pattuglie, si riporta il consuntivo della notte dell’ultimo dell’anno.

A Francavilla Fontana, un dodicenne è rimasto ferito a seguito dello scoppio di petardi perdendo una falange del dito della mano sinistra.

Si evidenzia che in comparazione allo scorso anno il trend per tali fatti è in discesa.

Invece a Brindisi, nella notte è stata, è stata segnalata una lite tra cittadini stranieri, in cui due uomini sono stati aggrediti con un coltello da cucina riportando lievi ferite. La sinergia operativa del personale delle Volanti e della Squadra Mobile ha permesso che l’aggressore venisse fermato, mentre era in procinto di lasciare la città con un pullman diretto all’estero. Dopo le formalità di rito e le attività di accertamento sulle dinamiche dell’accaduto, sarà deferito in stato di libertà per lesioni personali aggravate.