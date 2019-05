“…Un giorno vennero a prendere me e non era rimasto più nessuno a protestare” – Brindisi Capitale della tolleranza, dell’accoglienza e dell’integrazione: è questo il tema del convegno organizzato dalla associazione “R.L. Regina Viarum” di Brindisi con il patrocinio del Collegio dei Maestri Venerabili della Puglia, in programma il prossimo 1 giugno alle ore 16:30, presso la Sala dell’Università di Palazzo Granafei-Nervegna di Brindisi per ricordare i settantacinque anni dall’abrogazione delle leggi razziali, avvenuta nel capoluogo il 20 gennaio 1944.

In occasione dell’incontro si terrà la premiazione dei tre studenti più meritevoli, vincitori del “Terzo Concorso Regina Viarum” -distintisi nello svolgimento di un elaborato su un tema di grande attualità come le discriminazioni, ancora oggi presenti nella nostra società- ai quali verranno consegnati tre assegni di € 600,00 ciascuno per l’acquisto di libri e materiale didattico.

Gli elaborati degli studenti saranno poi pubblicati e il ricavato utilizzato per fini di beneficienza.

Al convegno, moderato da Pierluca Pronat, facente parte della associazione organizzatrice, parteciperanno, in qualità di relatori, Luigi Fantini, Presidente del Collegio dei Maestri Venerabili dalla Puglia, Giancarlo Sacrestano, Opinionista de “il7 Magazine”, Marcello Zuinisi, legale rappresentante della associazione “Nazione Rom”, Gianmarco Caniglia, Vicepresidente del “Arcigay Salento”, C. Yehudà Pagliara, Coordinatore del Centro Ebraico di Cultura “Torah veZiòn” di Brindisi e Claudio Bonvecchio, Gran Maestro Aggiunto del Grande Oriente d’Italia.