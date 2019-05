Per coloro che organizzeranno eventi da venerdì 7 a domenica 16 giugno è prevista una riduzione dell’80 per cento della Tosap, l’imposta dovuta al Comune per l’occupazione di suolo pubblico. Lo ha deliberato oggi la giunta comunale.

Il provvedimento, su proposta dell’assessore al Turismo Oreste Pinto, mira ad incentivare ed agevolare l’organizzazione da parte dei privati di eventi musicali, teatrali, sportivi o dedicati ai bambini nei dieci giorni che precedono la partenza della regata internazionale Brindisi-Corfù.

Coloro che intendono arricchire il programma di appuntamenti previsti potranno dunque beneficiare di una corposa riduzione della tassazione.