La SSD Brindisi Football Club comunica in data odierna di aver prelevato dall’UC Sampdoria, con la formula del prestito, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuliano Maglie per la stagione sportiva 2019/20. Il neo arrivato Maglie, nato a Brindisi il 12/03/2001, nella scorsa stagione agonistica ha militato nella Primavera blucerchiata allenata da Simone Pavan. Ecco le prime dichiarazioni ufficiali del nuovo calciatore biancazzurro rilasciate ai microfoni del nostro sito ufficiale: «Sono contento di essere qui. Da brindisino è un motivo in più per fare meglio. Ringrazio il Brindisi Football Club per l’opportunità che mi sta dando».