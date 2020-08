La SSD Brindisi FC comunica l’avvenuto tesseramento del centrocampista brindisino Stefano Iaia, classe 1995. Per Iaia sarà il quarto campionato con il Brindisi FC e un gradito ritorno, avendo contribuito alle due consecutive promozioni in Eccellenza e in serie D. La sua carriera calcistica inizia nelle giovanili del Città di Brindisi dove nel 2013/14 debutta in serie D. Successivamente si trasferisce alla Virtus Francavilla, per poi passare al Novoli in Eccellenza, dove rimane per due stagioni. La passata stagione ha giocato a Ostuni dove ha contribuito alla vittoria del campionato. Ben Tornato!

Comunicato stampa SSD Brindisi FC