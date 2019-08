La SSD Brindisi FC comunica che in occasione dell’incontro di Coppa Italia, Brindisi – Foggia, che si giocherà il 21 agosto alle ore 20,00, si è svolta una riunione presso la Questura di Brindisi, che fa seguito alle richieste dell’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive, durante la quale è stato convenuto di contenere a numero 200, i tagliandi nominativi da rendere disponibili per i sostenitori del Foggia Calcio 1920.

Come è previsto nella speciale determina, detti biglietti potranno essere commercializzati fino alle ore 19,00 di martedì 20 agosto 2019.

Si porta a conoscenza ai sostenitori del Foggia che il punto vendita segnalato dalla Go2, dove poter acquistare i tagliandi nominativi, è il Bar DOC sito in viale Kennedy presso il Mercato Rionale Cep Foggia.

Si fa presente alla gentile tifoseria brindisina che, da parte degli Ufficiali P.G. della Digos, c’è grande disponibilità a far si che tutte le tifoserie, facenti parte delle varie squadre del campionato di serie D, del girone H, siano ospitate a Brindisi.

Che siano tutte giornata di vero sport.