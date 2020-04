Ha destato grande commozione nella città di Brindisi la scomparsa di Nuccio Della Rovere, volto celeberrimo della tv locale, per anni impegnato in trasmissione che davano la parola alla gente.

Tanti i messaggi di cordoglio giunti non solo dal mondo istituzionale e giornalistico.

Per l’On. Mauro D’Attis: “la morte di Antonino Paviglianiti (da tutti conosciuto come Nuccio Della Rovere) mi rattrista tanto perché conservo gelosamente molti ricordi della mia infanzia. Uomo di spettacolo – grazie alla sua lunga attività nelle radio e nelle televisioni locali – Nuccio ha coltivato a lungo anche la sua passione per la politica che lo ha visto impegnato con grande coerenza proprio nella città di Brindisi che lui amava così tanto. Tanti sono i patentati passati dalla sua autoscuola. Con la mia famiglia siamo stati suoi vicini di casa anche se, a dire il vero, Nuccio vicino di casa ideale lo è stato di tantissimi brindisini a cui a dato parola attraverso le sue trasmissioni.

L’amico Nuccio non c’è più. Sono vicino a Erika e a Danilo, i suoi figli e miei compagni di giochi, e ai suoi parenti, a cui rivolgo le mie sentite condoglianze”

Il coordinatore cittadino dell’UDC Raffaele Iaia esprime profondo cordoglio per la morte di Nuccio Della Rovere. “Insieme abbiamo condiviso esperienze politiche – ha affermato Iaia – ma soprattutto ci legava una profonda e lunga amicizia. Con Nuccio la città di Brindisi perde anche un grande comunicatore, uno tra i primi che ha realizzato i suoi programmi televisivi proprio in mezzo alla gente, facendo parlare direttamente i cittadini che, proprio grazie a lui, hanno avuto un modo per farsi sentire dagli amministratori cittadini. Ai suoi familiari un abbraccio sincero”.

A causa dello stato di emergenza in atto, ovviamente, Raffaele Iaia non potrà dare l’ultimo saluto a Nuccio attraverso la partecipazione alla cerimonia funebre.