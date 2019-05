La SSD Brindisi FC comunica che i tagliandi per la partita tra il Brindisi e il Lavello che si giocherà domenica 26 maggio alle ore 16,30 allo stadio F. Fanuzzi, sono disponibili in pre vendita presso l’edicola l’Ideario, in via Verona 30 rione Santa Chiara, la ricevitoria di Mino Di Bello, sita in via Mecenate 74 rione Commenda, la lavanderia Self Wash di Gianni Zaccaria, sita in via Appia 98, e presso il Club Città di Brindisi di Mimino Andriani sito in via Goffredo Mameli 2 al centro (dalle 16.00 in poi).

Prevendita Botteghino

Centrale posto unico 12€ – 15€

Gradinata e curva 6€ – 8€

Over tutti i settori 5€ – 7€

Donne tutti i settori 5€ – 7€

La chiusura della prevendita domenica 26 maggio ore 12.00

Comunicato stampa SSD Brindisi FC