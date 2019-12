Il 5 e 6 gennaio 2020 al Teatro Kopò di Brindisi per il BRINDISI PERFORMING ARTS organizzato dalla AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica con la direzione artistica del coreografo Vito Alfarano, i detenuti della Casa Circondariale di Brindisi saranno i protagonisti di GiraVolta, performance di teatro-danza e video. La performance parla di identità contro le discriminazioni e i pregiudizi.

Parla (e canta) di storie di vita, di amore, fragilità, conquiste, sentimento, paure. I protagonisti dello spettacolo affronteranno con coraggio questi temi, con lucida follia e grande trasporto, impersonando delle Drag Queen.

I loro involucri spariranno se guarderete i loro occhi e vi connetterete con loro. Vi parleranno delle loro storie, vere con sincerità e profondità d’animo. E’ uno spettacolo che vi farà innamorare e vi prenderà il cuore. Vi divertirà perché tutti saranno invitati a interagire con gli artisti sul palco.

GiraVolta sarà anche un factual TV a puntate che verrà trasmesso in TV: il factual tv rappresenta un nuovo linguaggio televisivo connotato da uno sviluppo narrativo semplice, intuitivo e molto potente. Lo spettatore si immedesima nella gente comune che racconta la propria storia e vive anch’egli la medesima esperienza, arricchendosi.

Il progetto ha visto la collaborazione di artisti del territorio: Vito Alfarano per l’idea, coreografie e regia; Marcello Biscosi per i testi, selezione musicale, drammaturgia; Sara Bevilacqua per la regia; Cassandra Bianco per la coreografie; Mimmo Greco per le riprese e montaggio; Tekemaya tutor e trucco; Silvio De Vito per il disegno dei costumi realizzati con i partecipanti al corso professionale di sartoria della Coop. Soc. Artemide; Dario Discanno per le foto; Valentina Buonsante per il trucco; produzione AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica.

Doppia performance per entrambi i giorni alle ore 17 e 21. Prenota e acquista il tuo biglietto direttamente dalla pagina web https://www.brindisi.teatrokopo.it/spettacoli/brindisi-performing-arts-festival

GiraVolta è realizzato grazie alla collaborazione con il Direttore della Casa Circondariale di Brindisi Anna Maria Dello Preite. Progetto Nazionale di Teatro in Carcere “Destini Incrociati” a cura del Teatro Aenigma e del Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere con il contributo de “Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo /Direzione Generale dello Spettacolo” e del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà Regione Puglia e Cooperativa Socioculturale.

Segui il BRINDISI PERFORMING ARTS nella pagina fb https://www.facebook.com/brindisiperformingarts/

Organizzato dalla AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica in collaborazione con Susumaniello Vineria, Coop. Soc. Artemide, Teatro Kopò, Fondazione Nuovo Teatro Verdi e il patrocinio della Regione Puglia, Provincia e Comune di Brindisi.

Di seguito i prossimi appuntamenti:

12 gennaio 2020 DOUBL&KO

Compagnia KoDance (danza – Teatro Kopò)

23 gennaio 2020 MEDITATION

Manfredi Perego (danza – foyer Nuovo Teatro Verdi)

30 gennaio 2020 SIGNORINA DEMODè

Valentina Elia (teatro performativo – Susumaniello Vineria)

6 febbraio 2020 LE PETIT TAP

Anna Saragaglia (teatro performativo – Susumaniello Vineria)

23 febbraio 2020 HIKIKOMORI/Dream.F.H

AlphaZTL/Yaron Shamir (danza – Teatro Kopò)

3 marzo 2020 5 DAYS OF FALLING

TrashDollys (danza – foyer Nuovo Teatro Verdi)

5 marzo 2020 CHARLOT IN PRIMO PIANO

Casarmonica (video e musica – Susumaniello Vineria)

22 marzo 2020 BRINDISI DANCE MOVIE FESTIVAL

(festival internazionale di video danza – Teatro Kopò)

26 aprile 2020 TI INVITO AL MIO FUNERALE

FORM(A)CTION CHOREO (coreografie d’autore – Ex Chiostro S. Paolo Eremita)

Nel foyer del Nuovo Teatro Verdi gli artisti apriranno gli spettacoli del cartellone.

Info brindisiperformingarts@alphaztl.com / 3478172498

Prenotazioni Susumaniello Vineria 3208257367

Prenotazioni Teatro Kopò 0831260169 / 3755311802

Info Teatro Verdi: 0831562554