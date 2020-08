Il teatro di figura arriva per illuminare le serate estive di San Michele Salentino con 6 spettacoli organizzati dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Compagnia “Teste di Legno”, che nasce con l’intento di proseguire l’opera del maestro Attilio Monti (scenografo di professione burattinaio per vocazione) e fondata da Biagio Tabella e Carolina Monti, rispettivamente genero e figlia di Attilio Monti.

La rassegna “Burattini in Piazza”, incanterà le serate con l’allegria del teatro di figura per momenti spensierati dedicati a bambini e famiglie, con sei spettacoli che si svolgeranno in piazza Marconi alle ore 21, nel rispetto delle norme anti Covid-19.

“L’amore per il teatro dei burattini e delle marionette ha fatto breccia nel nostro Comune – spiega l’assessora allo Spettacolo, Angela Martucci – per noi rappresenta un vento di speranza, di desiderio di trascorrere momenti di gioia insieme, bambini e genitori a teatro sotto le stelle. Ringrazio la Compagnia “Teste di Legno” che da anni porta nelle scuole, nei teatri, musei, piazze gli eroi delle baracche che incontrano i sorrisi dei più piccoli e la gioia dei genitori e dei nonni”.

Il calendario completo

Martedì 4 agosto: “Il mondo di OZ” con attori e pupazzi giganti (ad altezza d’uomo)

Venerdì 14 agosto: “Fiona la strega racchiona” con burattini a guanto

Martedì 18 agosto: “Il gran circo dei burattini” con burattini, marionette, pupazzi

Venerdì 21 agosto 2020 “Pinocchio le avventure di un sognatore” con burattini e marionette

Sabato 5 settembre: “I 4 musicanti di Brema” con burattini e pupazzi

Sabato 12 settembre: “L’incantesimo del castello” con burattini a guanto