Dopo le prime due puntate in cui sono stati ospiti Massimo Bulleri e Roberto Cordella, Frank Vitucci si cimenta in una doppia chiamata a due icone storiche della pallacanestro brindisina.

Stiamo parlando di Claudio ‘Bomba’ Bonaccorsi da Livorno e Alejandro Muro da Montevideo, Uruguay.

Due giocatori che hanno fatto letteralmente innamorare i tifosi biancoazzurri, tanto da scrivere indelebilmente il loro nome negli annali del basket locale.

In periodi differenti della propria carriera, il loro arrivo a Brindisi ha svoltato la storia della ‘Stella del Sud’, ponendo le basi per una realtà ora consolidata all’interno del panorama nazionale, in procinto di affrontare il nono campionato consecutivo in Serie A.

Sarà una puntata assolutamente da non perdere: appuntamento per martedì 28 aprile a partire dalle ore 18:00 in diretta sull’account Instagram @happycasabrindisi.

Frank & ‘Bomba’ + Muro: terzo live scoppiettante!

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi