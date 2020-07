È singolare come il candidato di destra alle regionali e già presidente del consiglio comunale nella scorsa consiliatura, si accorga in questa fase delle difficoltà del bilancio comunale, ampiamente denunciate da questa amministrazione già nel 2018. L’aspetto paradossale è infatti lo slancio dell’attuale candidato di Fratelli d’Italia Pietro Guadalupi alla soluzione di tutti questi problemi di Brindisi, evidenti da anni, omettendo di dire che, dal prestigioso ruolo che ha rivestito, non ha fatto quanto avrebbe potuto per affrontarli e tentare di risolverli. È di pubblico dominio che per l’Assistenza Domiciliare Integrata è stata aperta, per la prima volta nella storia del servizio, un’interlocuzione importante e seria con l’Asl di Brindisi per individuare una definitiva soluzione per l’integrazione dei servizi di assistenza dei due Enti e che dovrà perfezionarsi subito dopo l’adozione del bilancio previsionale.

Stesso discorso vale per i servizi degli asili nido e della mensa scolastica che dovranno seguire pedissequamente le indicazioni che il Ministro della Pubblica Istruzione, Lucia Azzolina, ha fissato per la riapertura delle scuole e su cui tutte le amministrazioni dovranno necessariamente attenersi.

In generale può essere rassicurato del fatto, che sia il servizio nido che il servizio di refezione scolastica dovranno partire con le dovute precauzioni con il rispetto delle indicazioni ministeriali, tutelando la salute degli utenti insieme alla salvaguardia del lavoro di tutte le operatrici e operatori di entrambi servizi che hanno dimostrato sempre grande professionalità e dedizione.

Consiglio vivamente all’amico Pietro di evitare di creare inutile allarmismo per cercare di raccogliere qualche voto e si concentri più su una visione di sviluppo del territorio da sottoporre ai suoi elettori, invece del ripetitivo e a tratti noioso, tentativo di attaccare a tutti i costi l’Amministrazione Rossi.

Eviterà così di commettere l’errore di apparire come il candidato amministratore del proprio condominio anziché un candidato al consiglio regionale.

Francesco Cannalire

Segretario cittadino PD Brindisi