Il 16 ottobre dello scorso anno, segnalammo una discarica di rifiuti nello spazio compreso tra la fine di viale Porta Pia e la fine di via Bezzecca, di fronte al Seminario Arcivescovile Bendetto XVI°.



https://www.newspam.it/mns-non-ce-pace-per-il-quartiere-santa-chiara-rifiuti-dinanzi-al-seminario ( in questo articolo, ben visibile, la sedia bianca accatastata)

Articoli sui giornali e sui siti online, con tanto di foto, sono ancora visibili, a testimonianza delle nostre segnalazioni.

Il 19 ottobre, dopo più di un mese, ripetemmo la richiesta di pulizia: in quello spazio ogni mattina sostano decine di bus extraurbani, e diverse centinaia di studenti e lavoratori, pendolari dai comuni della provincia, giungendo a Brindisi assistono a quello spettacolo indecoroso.

Sono trascorse le festività natalizie, e finito Gennaio ed anche febbraio stà per salutarci, e meraviglia delle meraviglie, quei rifiuti sono ancora li, a testimonianza di una amministrazione insensibile e incapace, anche a distanza di 4 mesi QUATTRO !!!, di chiamare il servizio di igiene urbana e farli rimuovere.

E’ universalmente riconosciuto che, se è facile sporcare dove è già sporco, si ha un minimo di remora a gettare rifiuti dove è pulito, e quindi è d’uopo sottolineare che, come ahimè previsto, nel frattempo il piccolo accumulo è cresciuto, di giorno in giorno.

In realtà quello scorcio di città da tempo è stato individuato, non si capisce bene come e perché, anche come sito “ ufficiale” per lo stoccaggio di rifiuti, come da nostra segnalazione del 17 gennaio 2017, con decine di sacconi neri abbandonati li per molti giorni : http://www.brindisitime.it/rifiuti-abbandonati-vicino-allex-seminario-di-santa-chiara-una-denuncia-di-azione-nazionale/

Badate, non stiamo parlando di una strada periferica o di un viottolo di campagna, ma della via d’ingresso e di uscita da un quartiere importante quale è Santa Chiara, e ribadiamo che a poche decine di metri sussistono centinaia di attività commerciali e decine di condomini superaffollati.

Niente, i rifiuti sono sempre li, una sedia in plastica bianca testimonia che si tratta sempre degli stessi, e non di nuovi sversamenti.

Chissà se anche stavolta finiremo immortalati sulla bacheca del Sig. Sindaco Riccardo Rossi con contorno dei suoi strali che definiscono la nostra attività politica “le fake news dell’ opposizione inconcludente di Fratelli d’Italia”, o se invece, in un sussulto di dignità, il Sindaco, l’Assessore all’igiene urbana ( ne esiste uno? Gira per le strade della città a controllare cosa succede?) o un qualsiasi dirigente del settore, si degneranno di comporre il numero telefonico della ditta incaricata del servizio, per far rimuovere quello sconcio, prima che diventi parte del paesaggio.

Una cosa è certa: come promesso in campagna elettorale, ( SIC) Rossi & Co. la stanno davvero cambiando la storia….in peggio !!! Una simile strafottenza non si era mai riscontrata, a nostra memoria.

Nelle foto allegate, la situazione odierna: 4 mesi trascorsi invano!

Cesare MEVOLI

“ CANTIERI SOCIALI”

COMUNITA’ MILITANTE per FRATELLI D’ITALIA