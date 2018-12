Il Luogotenente Paolo Andriani dopo oltre 35 anni trascorsi nelle fila dell’Arma dei Carabinieri, ha lasciato il servizio attivo. Arruolatosi il 10 agosto 1983, ha frequentato il corso quale allievo Carabiniere ausiliario presso la Scuola Allievi di Chieti ed al termine, è stato assegnato alla Stazione Carabinieri di Potenza, ove ha svolto servizio sino al settembre 1987. Vincitore di concorso ha frequentato il biennio della Scuola Sottufficiali dei Carabinieri il primo anno a Velletri (Roma) e il secondo anno a Vicenza. Promosso vicebrigadiere nel 1989, ha prestato servizio presso la stazione di Stigliano (MT) per circa due anni per poi essere trasferito quale capo equipaggio dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Pisticci (MT) fino al settembre del 1998, quando è approdato al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Brindisi dove è rimasto ininterrottamente per 20 anni. In quest’ ultimo incarico si è occupato prevalentemente di criminalità organizzata fornendo importante contributo investigativo nell’attività di contrasto alle consorterie criminali nell’ambito della provincia di Brindisi. Per l’attività profusa nel campo investigativo, gli è stato tributato 1 encomio semplice, gli sono state anche conferite due onorificenze, la croce d’argento e la croce d’oro per anzianità di servizio. Nel corso dei 7 lustri di servizio si è sempre distinto per operosità, serietà e professionalità.