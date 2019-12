Le notizie della chiusura degli asili nido che in queste ore qualcuno, in evidente malafede, sta sostenendo sono prive di fondamento. Le preoccupazioni dei genitori, davanti ad una scientifica distorsione della realtà, sono comprensibili. Allora è bene evidenziare, senza timore di smentita, che l’Amministrazione comunale non intende assolutamente chiudere gli asili nido. Per questo intendiamo sottolineare e sostenere il lavoro e la professionalità delle educatrici e del personale di supporto che, in qualsiasi ipotesi, sarà tutelato con ogni forma di clausola sociale, così come lo è già, e sarà garantita loro la qualità del lavoro.

In questa fase di riequilibrio del bilancio comunale sono state esaminate diverse ipotesi su tutti i servizi, che pesano sulla spesa corrente, per evitare sperpero di soldi pubblici. Nel quadro di revisione della spesa, si inserisce la legge di bilancio 2020 che in queste ore è al vaglio del Parlamento per l’approvazione definitiva. In particolare, il bonus per gli asili nido, fortemente voluto da Italia Viva e dal Ministro Elena Bonetti, prevedrà un contributo economico finalizzato a sostenere le famiglie nel pagamento delle rette per le strutture educative per la prima infanzia (statali o private) rivolte ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Il contributo economico sarà erogato dall’Inps, su richiesta dei genitori. La norma contenuta nella legge di bilancio 2020, che sarà definitivamente approvata la prossima settimana, prevede invece che a decorrere dall’anno 2020, il bonus (attualmente di 1.500 euro) sarà incrementato di ulteriori 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 25.000 euro e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro. Detto ciò, crediamo fortemente che questa informazione chiara e completa debba essere il punto di partenza per una civile e utile discussione.

Alessio Carbonella e Lorenzo Guadalupi consiglieri comunali – Italia Viva Brindisi