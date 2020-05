L’emergenza sanitaria in atto ha acuito l’esigenza di garantire la tutela della sicurezza sui posti di lavoro attraverso azioni, comportamenti e presidi utili per contrastare le situazioni di rischio.

Il tema della sicurezza sul lavoro continua ad essere un tema delicato che impone una costante sorveglianza sanitaria nonché un’attenta vigilanza da parte di soggetti qualificati e legittimati al fine di evitare infortuni sul lavoro anche gravi e malattie professionali.

Mai come in questo momento si sente forte il bisogno di costante informazione e formazione sui rischi per la salute.

La Camera del Lavoro di Brindisi , pertanto, istituisce lo sportello per la tutela della salute e la sicurezza sui posti di lavoro.

Si tratta di un servizio qualificato rivolto a tutti i lavoratori e agli RLS che quotidianamente si interfacciano con il sindacato per chiedere maggiori tutele e maggiori informazioni.

Lo sportello sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

Gli operatori potranno essere contatati via mail al seguente indirizzo salutesicurezza@cgilbrindisi.it oppure via whatsapp al seguente numero 3494033796.

La Segreteria CGIL Brindisi