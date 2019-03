Si terrà Venerdì 22 Marzo alle 18,30 presso la “Casa del popolo” in via porta Lecce 134 un dibattito sulla “Autonomia differenziata” dal titolo: CI STANNO ROMPENDO L’ITALIA.

All’incontro interveranno: Guglielmo Forges Davanzati docente di economia dell’Università del Salento, Antonio Macchia Segretario Generale CGIL Brindisi, Pasquale Barba segr. Provinciale SI, modererà Vasil Vinjau docente di diritto e concluderà Roberta Fantozzi Responsabile Politiche economiche del Prc/sinistra europea.

La cosiddetta autonomia differenziata, chiesta da Veneto, Lombardia, Emilia Romagna è una sorta di secessione legittimata dal governo gialloverde. Si prevede infatti il trasferimento di una serie di competenze ma soprattutto di risorse dallo Stato alle suddette regioni. Contro questo piano che mette a rischio l’universalità dei servizi e dei diritti, con una evidente volontà di penalizzare nuovamente il Sud serve la più larga opposizione.

Se tali progetti di autonomia dovessero andare in porto la legislazione certificherebbe, per la prima volta in Italia, che i diritti di cittadinanza possono essere diversi fra cittadini italiani, ovvero maggiori laddove il reddito pro-capite è più alto e inferiori in contesti più poveri.