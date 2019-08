Con riferimento all’ipotesi di Contratto Istituzionale di Sviluppo per l’area di Brindisi, abbiamo trasmesso in data odierna al Comune di Brindisi n. 4 tabelle informative di investimenti per un totale di 43,5 milioni di euro – pervenuteci da Aziende associate – che andrebbero inserite alla voce “investimenti produttivi” del suddetto CIS.

In particolare, gli investimenti attengono all’economia circolare, al settore aerospaziale ed a quello metalmeccanico.

E’ opportuno evidenziare che ai suddetti investimenti si aggiungono quelli già presentati ad Invitalia ai sensi della L.181/89 per n. 7, per un totale di circa 80 milioni di euro e nuova occupazione per un centinaio di unità.

Confindustria Brindisi nell’auspicio che questi progetti si possano al più presto realizzare, ribadisce il proprio costante e determinato impegno, unitamente a quello degli altri stakeholder, nello sviluppo economico territoriale.