Intrattenimenti musicali, stand gastronomici, dibattiti politici e tanta voglia di stare insieme e fare comunità. Questa è e da sempre vuole essere la nostra Festa de L’Unità.

Stavolta capita in un momento politico molto “caldo” in seguito all’annunciata caduta del governo nazionale e perciò non mancheranno le riflessioni a proposito da parte dei nostri ospiti politici. In particolare la prima serata sarà con noi Domenico De Santis, consigliere politico del Presidente della Regione e ci concentreremo sulla situazione politica e amministrativa di Cisternino con i nostri Consiglieri comunali Vito Zizzi e Antonella Baccaro. Il dibattito sarà moderato dal giornalista Vittorio Zizzi, del Quotidiano di Brindisi. Nella seconda serata invece parleremo approfonditamente del futuro della Regione grazie ai nostri ospiti, l’on. Elena Gentile, il sociologo e scrittore Leonardo Palmisano, l’on. Ubaldo Pagano e il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, intervistati da Michele De Feudis della Gazzetta del Mezzogiorno.

Questo il programma completo della festa

Lunedì 12 Agosto

– Spettacolo musicale “Jazz no limit”

– Dibattito politico sulla situazione amministrativa con i nostri Consiglieri comunali Vito Zizzi e Antonella Baccaro e con Domenico De Santis, consigliere politico del Presidente della Regione Puglia.

Martedì 13 Agosto

– Musica popolare con “Franco e Elena”

– Dibattito politico sul futuro della Regione Puglia con l’on. Elena Gentile, l’on. Ubaldo Pagano, Leonardo Palmisano e il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Durante le nostre serate sarà possibile gustare ottimi panini farciti con porchetta e carni cotte al momento. La gastronomia è uno strumento di finanziamento importante per la vita del nostro circolo.

Ringraziamo infine i nostri main sponsor: MOAK, PIZZUTOLI, SAPORI DI PUGLIA, BAR FOD, BODY PLANET e tutti coloro che vorranno contribuire al buon esito della festa.