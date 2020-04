Questo periodo di emergenza legata all’epidemia di COVID-19 richiede un impegno costante è sempre aggiornato nello svolgimento della mission che da sempre caratterizza CNA. Accanto a questo la conferma della associazione di categoria a rafforzare la propria presenza in termini di servizi, consulenze e informazioni credibili e professionali.

A questo proposito CNA Brindisi assumendo su di se’ un ruolo di “coprotagonista” dello sviluppo della piccole e medie imprese, si è attivata su quello che rappresenta, nel momento storico, sociale ed economico che si sta attraversando, l’aspetto più importante di questa emergenza: la necessità di fare chiarezza e rimanere correttamente informati ed aggiornati in maniera accurata, affidabile ed autorevole.

Per far fronte a tutto questo e garantire la continuità delle attività, CNA Brindisi ha creato una community attraverso un canale Telegram prettamente dedicato a tutti gli aggiornamenti sul Covid-19 in materia di

– azioni e proposte

– novità per fisco e burocrazia

– incentivi per imprese, cittadini e pensionati le agevolazioni sul credito

– misure ad hoc per settori di attività

– dopo-emergenza…

Per non perdere nulla e restare aggiornati basterà iscriversi al canale tramite questo link: https://t.me/cnabrindisi