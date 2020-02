I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi hanno arrestato una 55enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nello specifico, i militari operanti, nel servizio per la prevenzione e la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione della donna ove, abilmente occultate dietro il frigorifero della cucina, sono state rinvenute 6 dosi di “cocaina”, per un peso complessivo di 3,5 grammi. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro.

L’arrestata, al termine delle formalità di rito, è stata rimessa in libertà come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

A Sandonaci, invece, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi hanno arrestato un 35enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nello specifico, i militari operanti, nel servizio per la prevenzione e la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno eseguito una perquisizione personale rinvenendo sull’uomo, abilmente occultate in una apposita apertura nel tessuto del giubbotto, 6 dosi di “cocaina”, per un peso complessivo di 3,5 grammi. Gli operatori estendevano la perquisizione anche presso l’abitazione del prevenuto ove venivano rinvenute ulteriori 16 dosi di “cocaina”, per un peso complessivo di 5,5 grammi, nonché il materiale per il confezionamento. Lo stupefacente e quant’altro sono stati sottoposti a sequestro.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.